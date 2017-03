Algérie: Yasmina Khadra au 9e Festival de littérature "Emirates Airline" à Dubaï

Dubai — Le romancier algérien Yasmina Khadra est invité aux côtés de plus de 140 auteurs de différents pays, au 9e Festival de littérature "Emirates Airline" prévu à Dubaï du 3 au 11 mars, annoncent les organisateurs.

Le romancier algérien devra présenter et débattra de deux de ses romans, "Les anges meurent de nos blessures" (2013), qui traite de l'histoire d'un boxeur algérien durant la période d'entre les deux guerres mondiales, et "Les hirondelles de Kaboul" (2002) où il aborde la guerre en Afghanistan.

Yasmina Khadra, de son vrai nom Mohamed Boulessehoul, est un des romanciers francophones les plus lus au Maghreb et en Europe. Ses œuvres sont traduites dans plus de 40 langues.

Auteur prolifique, il publie depuis plus de 25 ans et compte à son actif une trentaine d'ouvrages. Il a également reçu plusieurs distinctions dont le Grand prix "Henri-Gal" de l'Académie française (2011) et le prix littéraire de la Fondation américain "Time for Peace"(2012).

D'autres écrivains d'Amérique et de Grande Bretagne, entre autres, sont conviés au Festival de littérature "Emirates Airline", organisé depuis 2009 à Dubaï par la Fondation émiratie des lettres.

Selon ses organisateurs, ce rendez-vous littéraire annuel offre aux visiteurs et amateurs de littérature l'opportunité de rencontrer des auteurs de renom à travers le monde.