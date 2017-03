Algérie: JAJ-2018 - Décret exécutif définissant les modalités de fonctionnement du Comité d'organisation

Alger — Le décret exécutif définissant les modalités de fonctionnement du Comité d'organisation des 3es Jeux africains de la jeunesse (JAJ-2018), prévus en Algérie, a été publié sur le Journal officiel.

Ce comité, dénommé par abréviation "COJAJ" dont le siège sera à Alger, est placé sous l'égide du Premier ministre et sera présidé par le ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS).

Le COJAJ aura pour mission "la préparation et l'organisation technique et matérielle des compétitions sportives et des manifestations culturelles et scientifiques prévues au programme des 3es Jeux africains de la jeunesse", selon le décret exécutif N. 17-74 du 9 février 2017.

Le comité est composé d'un premier vice-président (wali d'Alger) et d'un 2e vice-président (président du Comité olympique et sportif algérien) ainsi que des représentants de plusieurs ministères et organismes d'Etat et notamment des représentants des wilayas concernées par les Jeux.

Sur le plan organique, le COJAJ est composé également d'un conseil exécutif, d'une direction générale, d'un secrétariat général et de commissions spécialisées.

Le président du comité "peut faire appel à toute personne physique ou morale susceptible d'aider le COJAJ dans ses missions", précise le décret qui a spécifié le rôle de chaque partie.

La liste nominative des membres du conseil exécutif du Comité d'organisation des 3es Jeux africains de la jeunesse est fixée par arrêté du ministère de la Jeunesse et des Sports.

Le directeur général des JAJ-2018, le secrétaire général, les membres des commissions spécialisées et des comités de soutien locaux installés au niveau des wilayas concernées, ainsi que le personnel mis à la disposition du COJAJ, "bénéficient d'indemnités dont les modalités d'octroi et le montant seront fixés par arrêté conjoint du MJS et du ministère des Finances".

Pour assurer "plein succès et concrétiser les objectifs assignés", un comité national de soutien et de suivi conduit par le ministre de la Jeunesse et des Sports sera créé et présidé par le Premier ministre, stipule encore le décret exécutif paru dans le dernier Journal officiel (N. 10) du 15 février 2017.

Plus de 4000 athlètes issus des pays membres de l'Union africaine (UA) sont attendus en Algérie pour participer aux JAJ-2018 qualificatifs pour les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) prévus en septembre 2018 à Buenos Aires en Argentine.