Algérie: Le musée olympique algérien cherche à étoffer peu à peu sa collection

"L'Algérie compte des centaines de représentants à de grands évènements sportifs. J'espère qu'en travaillant ensemble, nous pourrons recueillir un maximum de témoignages et de reliques sur chacun d'entre eux. Ce qui permettra de bien étoffer le musée olympique et ses archives" a encore souhaité Yamani.

Pour illustrer ses dires, le Directeur du musée olympique a brandi devant l'assistance plusieurs photos d'époque, ainsi que des documents officiels et des articles de journaux du temps où il était encore athlète, et qui selon lui représentent un meilleur descriptif de sa personne et donc, une lanterne mieux éclairée aux jeunes générations.

Des doyens de la presse sportive, comme le commentateur télé Bachiri Mahrez et surtout son collègue Driss Dakik, qui compte pas moins de sept olympiades à son actif, ont répondu à l'appel de Yamani, et ont promis de l'aider dans cette quête.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.