Algérie: Jeux Méditerranéens 2021 à Oran - Création du comité d'organisation

Alger — Le Comité d'organisation des 19es jeux Méditerranéens 2021 à Oran a officiellement vu le jour suite à la parution de son décret de création dans le journal officiel du 17 février 2017.

Dénommé par abréviation "COJM", il est placé sous l'égide du Premier ministre et son siège a été implanté à la capitale de l'Ouest algérien Oran, qui abrite ce rendez-vous sportif.

Le COJM "aura pour mission la préparation et l'organisation technique et matérielle des compétitions sportives, des manifestations culturelles et scientifiques prévues au programme des 19es JM", selon le décret exécutif N 17-75 du 9 février 2017.

Présidé par le ministre de la Jeunesse et des Sports, le Comité d'organisation des JM-2021 aura un premier vice-président (wali d'Oran) et un 2e vice-président (président du comité olympique et sportif algérien).

Des représentants notamment du ministre de la Défense Nationale, du ministre d'Etat ministre des Affaires étrangères, du ministre de l'Intérieur et des Collectivités Locales et du ministre des Finances feront partie du COJM.

Le COJM est composé également d'un conseil exécutif, d'une direction générale, d'un secrétariat général et de commissions spécialisées.

Le président du comité "peut faire appel à toute personne physique ou morale susceptible d'aider le COJM dans ses missions", précise le décret qui a détaillé les missions de chaque organe.

La liste nominative des membres du conseil exécutif du Comité d'organisation des jeux Méditerranéens 2021 est fixée par arrêté du ministère de la Jeunesse et des Sports.

Le budget d'organisation émanera notamment "des subventions allouées par l'Etat, des contributions éventuelles des Collectivités Locales, des contributions des organismes publics et privés, des subventions des organismes internationaux notamment ceux mentionnés dans le règlement des jeux méditerranéens, le produit de la vente des publications susceptibles d'être réalisées par le comité, du produit des actions de parrainage ainsi que la contribution des pays participants".

Le directeur général des JM-2021, le secrétaire général, les membres des commissions spécialisées, ainsi que le personnel mis à disposition du COJM bénéficient d'indemnités dont les modalités d'octroi et le montant seront fixés par arrêté conjoint du MJS et du ministère des Finances".

Un comité national de soutien et de suivi conduit par le ministre de la Jeunesse et des Sports sera créé et il sera présidé par le Premier ministre, pour assurer "plein succès et concrétiser les objectifs assignés", selon le décret paru dans le Journal officiel N.10 du 17 février 2017.

Il procède "au suivi régulier de toutes les opérations de préparation, d'organisation et de déroulement des 19es jeux Méditerranéens".

Quarante ans après l'édition d'Alger 1975, Oran a été préférée à la ville tunisienne de Sfax lors du vote des membres du Comité international des jeux Méditerranéens (CIJM) le 27 août 2016 à Pescara (Italie).