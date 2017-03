Algérie: Economie numérique - L'expérience internationale évoquée par Boudiaf à Barcelone

Le Programme ministériel mondial sur les technologies du mobile est un forum qui réunit des représentants de gouvernements, responsables politiques, P-dg et régulateurs de toutes les régions du monde pour discuter des enjeux et des opportunités de la transformation du secteur du digital dans toutes ses dimensions.

En marge de la rencontre, M. Boudiaf s'est rendu au stand de la société privée Condor et a "noté avec satisfaction la capacité de cette entreprise d'exporter en relevant le défi de concurrencer áles plus grandes entreprises dans ce domaine", souligne le communiqué.

La première journée de la rencontre avait été marquée par une conférence sur "la voie des villes intelligentes" et une réunion regroupant les ministres présents à cet événement et le secrétaire général du Programme Ministériel pour traiter du partenariat public/privé (PPP), rappelle la même source.

L'événement sera clôturé mercredi par une conférence sur la problématique relative à "la création d'une croissance durable dans un mode exponentiel" et par un sommet thématique sur l'encouragement de l'innovation et des communautés intelligentes.

