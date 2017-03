Afrique: Tropicale 2017 - Le Cameroun au Gabon pour préparer son Tour

Si l'équipe du Cameroun était au grand complet mercredi à la présentation des formations avant le coup de départ de la 3è étape de la Tropicale 2017, le parcours Mounana - Koulamoutou (157 km) a finalement laissé des traces.

Lâchés par les échappées puis par le peloton, certaines Lions ont dû finir dans la voiture-balai. Un scénario bien prévu par Dieudonné Ntep, entraineur national qui dévoile les objectifs de son groupe au Gabon. «Pour nous, la Tropicale est un tremplin pour le Tour du Cameroun. Nous sommes venus en stage, un stage de haut niveau élevé. Nous prions juste que tous les coureurs terminent la compétition », avait espéré Ntep.

Le Cameroun démarre dans huit jours et le directeur sportif prodigue quelques conseils à ses athlètes : «Nous disons aux coureurs de suivre le rythme, qu'ils s'accrochent le mieux possible aux leaders professionnels pour travailler leur jambe et cela nous servira pour le Tour du Cameroun ».

Il indique également que la présence des équipes professionnels amenuise les chances de belles performances des africains. «En dehors des équipes professionnelles, il y a les équipes continentales. Avant d'arriver ici, ceux-là ont déjà des kilomètres dans les jambes contrairement à nous, Ivoiriens, Burkinabés, etc. On est encore amateur donc tout le monde voit le niveau. C'est difficile mais on travaille », a conclu M. Ntep.