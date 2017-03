La Conférence hebdomadaire de la Monusco de ce mercredi 1er mars 2017 a porté sur trois points, parmi lesquels il faut citer, les activités des composantes de la Monusco, de l'Equipe-pays ainsi que la situation militaire ou sécuritaire. Cette dernière a été jugée stable mais volatile durant la semaine écoulée, par le Colonel Serge Haag, porte-parole militaire de la Mission des Nations Unies au Congo-Kinshasa, intervenant depuis Goma.

En effet, selon Serge Haag, au Kasaï- central, il y a été signalé des accrochages entre les Forces de Défense et de Sécurité congolaise et des miliciens. Du côté de Haut Uélé et Bas Uélé, par ailleurs, il y a un soutien des Forces de Défense congolaises par la Force de la MONUSCO qui fournissent des efforts nécessaires dans le but de mettre un terme à la résurgence d'activités négatives, perpétrées par les éléments de l'Armée de Résistance du Seigneur (LRA en anglais) contre les populations civiles. Tandis qu'en Ituri, des activités militaires de la coalition FARDC-MONUSCO-PNC, menées contre l'activisme des éléments du Front de Résistance Patriotique de l'Ituri, ont engrangé des résultats significatifs durant la semaine écoulée. S'agissant du Sud-Kivu, il a été souligné que les forces congolaises et onusiennes maintiennent sous leur contrôle la situation sécuritaire, en dépit de l'activisme de quelques groupes armés réfractaires.

Pour le Tanganyika, les Forces de Défense et de Sécurité congolaises continuent sans relâche avec le soutien de la force de la MONUSCO, de fournir des efforts significatifs, visant à mettre un terme aux conflits interethniques entre les communautés Luba et Twa, et à favoriser la réconciliation de celles-ci. A cet effet, la Force de la MONUSCO a mené de nombreuses patrouilles armées, des jours comme des nuits, et fourni plusieurs escortes pendant la période sous examen. Dans la foulée, le Bureau Conjoint du Haut Commissariat des Nations Unies a condamné fermement les violences observées dans la région du Kasaï au cours des derniers mois, tout en signalant que la situation sécuritaire du territoire national est l'une des questions fondamentales pour la bonne tenue des élections. D'où, la pertinence d'informer chaque citoyen congolais de la situation sécuritaire de sa patrie.