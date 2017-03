Togo: Olympio - 'La violence n'a jamais rien réglé'

Le chef de l'UFC, Gilchrist Olympio, a réagit mercredi après les violences de la veille à Lomé. Des incidents se sont produits après une hausse des produits pétroliers.

La violence n'a jamais rien réglé, a rappelé le leader historique de l'opposition.

'C'est en acceptant nos diversités et en cultivant la vertu de la tolérance que nous pourrons bâtir une nation prospère', a-t-il déclaré.

Le fondateur de l'UFC s'est également exprimé sur le sujet des réformes.

'Les temps actuels ne sont plus aux polémiques stériles et aux querelles de clochers. Le combat politique doit viser à l'édification d'une nation unie et qui favorise une prospérité partagée. Les réformes constitutionnelles et institutionnelles doivent dépasser les clivages et les intérêts personnels et partisans', a conseillé M. Olympio.