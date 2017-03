Ile Maurice: Code de la route - Les piétons appelés à être plus disciplinés

Alain Jeannot a aussi mis l'accent sur les risques de la route dont le manque de visibilité, la distraction et l'indiscipline qui touchent particulièrement les piétons. Petiot Nahaboo, membre de PRAT a, lui, mis l'accent sur la vulnérabilité des personnes âgées, soulignant que six victimes piétonnes sur 10 sont des seniors. Il a fait un appel à l'entraide et au civisme.

Selon le caporal, «les piétons sont la seule catégorie d'usager de la route à être dispensée d'un permis qui leur donnent la permission de circuler. Ce qui n'est pas une raison pour ne pas suivre le code de la route et le comprendre car la route est un espace à partager et le code en est la langue agréée.»

«278 piétons ont perdu la vie sur nos routes de 2010 à 2015. Des tragédies qui auraient pu être évitées», selon Alain Jeannot, président de l'association Prévention Routière Avant Tout (PRAT). Le 28 février, cette association a organisé une conférence sur les piétons et la route à l'intention des élèves de grade 7 et 6 du collège St Andrews, en collaboration avec la force policière représentée à l'occasion par le caporal Chaton.

