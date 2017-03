Mali: Autorités régionales à Kidal - Un symbole fragile ?

Après plusieurs mois d'hésitations et une tentative avortée la semaine dernière, les premières autorités intérimaires qui ont pour mission de rétablir la tutelle étatique dans le Nord Mali ont finalement été installées le 28 février 2017 à Kidal.

Une cérémonie qui s'est déroulée sous haute escorte militaire et dans un climat de circonspection, tant les officiels se sont réservés de tout triomphalisme dans leurs propos. Avec l'installation de l'ancien colonel de l'armée malienne, Hassan Ag Fagaga, comme chef de l'exécutif régional de Kidal, on voit poindre le symbole d'un rétablissement progressif de l'autorité de l'Etat malien dans cette partie qui lui a échappé depuis plus de cinq ans. Toutefois, ce symbole présente une certaine fragilité au regard de nombreux faits.

Premièrement, en lieu et place du drapeau national qui devrait être hissé au cours de cette cérémonie d'installation, apprend-on de RFI, ce sont des écharpes aux couleurs nationales qui ont été distribuées aux autorités intérimaires. Pourquoi le drapeau, symbole de l'unité nationale, n'a-t-il pas été monté à Kidal ce jour-là, alors que l'on parle de retour de l'Etat dans le Nord Mali ?

Deuxième acte : les nouvelles autorités n'ont eu droit qu'à une timide salve d'applaudissements dans la salle au moment de leur entrée officielle en fonction.

Troisième cas : l'on a entendu des slogans pro-Azawad, nom de ce vaste territoire revendiqué par les ex-rebelles, venir du fond de la salle.

Quatrième fait majeur : les questions fâcheuses ont été adroitement évitées au cours de ce moment solennel, notamment celle territoriale. Autant de signes qui dénotent que la restauration de l'autorité de l'Etat malien dans la partie septentrionale du pays est une véritable gageure, d'autant plus que des voix discordantes s'élèvent aussi à Tombouctou et Gao, prochaines étapes de l'installation des autorités régionales.

En effet, dans ces deux localités, certains mouvements de la société civile et des combattants ont pris en otage les locaux des assemblées régionales pour bloquer la mise en place des représentants intérimaires de l'Etat. Qu'à cela ne tienne ! Un pas important a été franchi dans l'application de l'accord de paix d'Alger signé par l'ensemble des protagonistes du conflit malien. Il reste que des efforts doivent être consentis de part et d'autre pour apaiser les cœurs meurtris par cette guerre fratricide.

Du côté de Bamako comme dans les cinq régions du Nord, chacun devra se faire une raison pour voir ce qui prime au-delà des intérêts égoïstes et partisans afin que ce grand pays trouve sa quiétude d'antan. Beaucoup de Maliens vivent depuis plusieurs années, malgré eux, loin de leur terre natale dans des camps de fortune, livrés à la compassion mondiale à cause de ce conflit. Ces derniers ont abandonné, qui des rêves, qui des projets ou encore des études pour sauver leurs vies. Aujourd'hui, ils nourrissent le secret espoir de regagner dans de plus brefs délais le bercail qui leur a tant manqué.

Aux autorités maliennes, à la Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA), à tous les autres mouvements, l'avenir du Mali dépendra de la grandeur d'esprit dont chacun fera preuve. Il vous appartient d'ouvrir une nouvelle page de l'histoire de votre pays. Une page dans laquelle toutes les filles et tous les fils du Mali se verraient en frères et se tiendraient la main pour tracer les sillons d'un avenir prometteur. On dit souvent que lorsque la maison brûle, ses habitants doivent taire leurs querelles pour circonscrire les flammes.

Le Mali souffre de son délabrement, son unité nationale est en train d'être ensablée parce que certains de ses filles et fils ont favorisé le germe de la division. On ne peut passer une éternité à se disputer. Il faut absolument préserver l'essentiel et travailler à lever les contradictions. Et l'unité du Mali doit être préservée dans l'intérêt de tous !