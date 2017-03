Guinée: Une grève des enseignants emporte trois ministres

Une récente grève des enseignants a couté le poste gouvernementale à trois ministres. Le Président guinéen Alpha Condé guinéen les a limogés ce lundi 27 février, par décret. Décision suffisante pour calmer les esprits ? Réactions recueillies par les médias guinéens !

La nouvelle est tombée ce 27 février. Les revendications des enseignants guinéens ont provoqué un remaniement ministériel en qui touché trois portefeuilles du gouvernement. Par décret, trois ministres sont sortis du gouvernement. Il s'agit de celui de l'enseignement pré-universitaire, Ibrahima Kourouma, de l'environnement, Sagno Christine, et du ministère de la fonction publique de Sékou Korouma. Une décision diversement appréciée.

Fonctionnaire à la retraite, son état renseigne sur le poids de l'âge, El Hadji Mamadou Baldé, salue la décision. Il estime que la grève des enseignants a trop duré et les élèves et leurs parents sont les grands perdants.

« Cela fait un moment que toute la population se plaint du comportement du ministre de l'Enseignement Pré-Universitaire et de celui de la Fonction publique « , soupire-t-il.

Alpha Diallo résident de Labé, lui, relativise. Cela doit aller au delà du limogeage parce-que les enjeux sont plus qu'importants. Il pense, à cet effet, à des assises dans l'éducation et de la fonction publique, avant d'affirmer que la destitution de ces deux ministres ne règle pas le différent entre l'Etat et les enseignants.

« C'est un problème structurel qui est là qui demande une reforme profonde du système éducatif et de la Fonction Publique. Sinon, je me demande comment on peut prendre un subordonné et le parachuter à la tête d'un département sans savoir si celui-ci à les compétences nécessaires pour gérer les problèmes urgents de ces départements », a-t-il fustigé.

Cet autre citoyen est plus pessimiste. Yaya Dembelé regrette les nouvelles nominations même s'il précise ne pas être contre le limogeage des ministres sortants. Pour lui, les nouveaux patrons de l'éducation et celui de la fonction publique ne sont pas à la hauteur. Il trouve que c'est un non-évènement.

» Je suis certain que cela ne va pas marcher parce-que le Président n'a pas choisi les bons profils pour décanter cette situation qui a trop duré « .

« Les syndicats ont gagné le combat et la lutte continue »

Même s'ils se réjouissent de cette série de limogeage, les enseignants ne s'en contentent pas. Pour l'intersyndicale de l'éducation FSPE/SELCS, la lutte va continuer jusqu'à satisfaction finale des revendications de la base.

» L'occasion est solennelle pour féliciter les enseignants, tous les syndicalistes qui ont suivi ce mot d'ordre de grève parce que le résultat est là. S'il n'y avait pas eu ce mouvement, peut-être, qu'il n'y aurait jamais eu ce changement positif. En cela, je salue ceux-là qui ont pris cette décision qui réclamait le départ de ces deux ministres qui nous ont fatigués. Des ministres qui recrutent n'importe comment les travailleurs », se félicite Moussa Baldé, membre de l'intersyndicale de l'éducation FSPE/SELCS.

Aussi faut-il le rappeler qu'un terrain d'entente n'a pas encore été trouvé entre les responsables des syndicats d'enseignants et le gouvernement guinéen. Toutefois, plusieurs comptent sur les nouveaux ministres pour réussir là où leurs prédécesseurs n'ont pas pu : apporter des solutions face à cette crise qui risque d'hypothéquer l'avenir des élèves et étudiants de ce pays d'Afrique de l'Ouest et qui a déjà fait sept morts et plusieurs blessés.