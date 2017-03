Madagascar: Football / Ligue 1 - Elgeco Plus lancé

Troisième victoire en autant de rencontres pour l'Elgeco Plus. Ce club porte-fanion malgache à la coupe de la confédération africaine de football (CAF) a écrasé hier, la Cosfa sur un score net de trois buts à un, au stade de Mahamasina, lors d'un match en retard, de la Ligue 1.

La première apparition de l'ancien buteur de la CNaPS sport n'a donc pas intimidé les Johny et consorts. Dino, capitaine des Oranges, de blanc vêtu, hier, a ouvert la marque en cours de la première mi-temps (25e). Les protégés de Menakely Ruffin creusent l'écart en deuxième période, buts inscrits par un défenseur militaire contre son camp (55e) et le but du KO par Tina (63e).

Après son troisième match, Elgeco Plus se trouve avec encore une autre rencontre en retard, à la deuxième position, avec ses neuf points derrière Tanà Formation qui compte dix points. L'As Adema s'installe à la troisième marche devant Mama FC, tous les deux ayant eux aussi neuf points.

Le sommet entame la cinquième journée, trois matches pour vendredi et deux pour dimanche. Le choc AS Adema contre Tana FC sera à l'affiche du calendrier de vendredi et celui entre Elgeco Plus et Cospn au programme de dimanche.