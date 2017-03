Ile Maurice: FOODEX - Enterprise Mauritius dirige une délégation au Japon du 7 au 10 mars

communiqué de presse

Enterprise Mauritius renouvèle la participation des producteurs et exportateurs Mauriciens du secteur de l'alimentation et boissons à la 42e édition de FOODEX qui se tiendra du 7 au 10 mars 2017 au Japon.

Les entreprises qui feront partie de la délégation mauricienne sont : Exquisite Spices Ltd, HKS Management Ltd, Miel d'Or Ltd, Nivaved Lotus Enterprise Ltd, et Secret Grand-Mère Ltd.

FOODEX est un événement commercial annuel qui accueille plus de 2 500 exposants de 67 pays et attire plus de 77 000 visiteurs de 74 pays, dont la Corée, la Chine et Taiwan sur une période de quatre jours. FOODEX est une plaque tournante pour le marché japonais et asiatique. Maurice en est à sa cinquième participation après l'édition de 2016.

L'objectif est d'accroître les exportations de nouveaux produits vers le Japon tout en augmentant la visibilité de Maurice en tant que source d'approvisionnement fiable pour les marchés japonais et asiatiques. Autres buts : exploiter l'énorme potentiel que représente le marché de l'Extrême-Orient, et enrichir les relations d'affaires parmi les contacts déjà établis au Japon tout en exploitant la possibilité d'exportation pour les autres produits.

En effet, le Japon étant la troisième plus grande économie au monde, les consommateurs japonais adoptent rapidement de nouveaux produits. En général, les Japonais ont des niveaux élevés de revenu disponibles. Avec une population d'environ 130 millions, la part du marché des aliments et des boissons au Japon est estimée à environ 400 milliards de dollars. Le Japon reste un marché niche pour Maurice.

Foodex 2017 comprendra aussi une zone spéciale de la Japan External Trade Organisation (JETRO). Cette zone agira comme plateforme pour valoriser les aliments provenant de pays en développement. Maurice sera parmi les 40 participants à cette zone spéciale JETRO.