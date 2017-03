Congo-Kinshasa: A l'occasion de sa conférence - L'ONU condamne la violence observée dans la région du Kasaï !

Photo: Monusco

Des forces de sécurité en attente à Kinshasa pendants les manifestations en République démocratique du Congo (RDC) des 19 et 20 décembre 2016

Au cours de sa conférence hebdomadaire qui s'est tenue hier, mercredi 1er mars 2017 en son quartier général, la Mission des Nations Unies au Congo a interpellé les acteurs politiques et les milices ayant commis des bavures dans la Région du Kasaï.

Ils se disent vivement préoccupés par les informations récentes faisant usage des violations de droit international humanitaire.

Dans un document distribué aux professionnels des médias, les Nations Unies haussent le ton quant au recrutement et l'utilisation illicite des enfants- soldats et le meurtre des civils par des membres des forces de sécurité de la RDC qui pourrait constituer des crimes de guerre au regard du droit international.

Elles ont invité rapidement le gouvernement congolais à mener une enquête impartiale afin de pouvoir poursuivre en justice les acteurs de ces violences.

Elles ont, par ailleurs, encouragé la Monusco qui est au service de la RDC à soutenir inlassablement ses autorités dans la poursuite de cette enquête.

Les membres du Conseil de Sécurité de l'Onu ont également demandé à la Monusco de suivre et signaler toute violation éventuelle à l'égard du droit international des droits de l'homme, les atteintes à ce droit et les violations du droits international humanitaire, et de mettre en exergue des précautions urgentes à cet effet.

Ils saluent, en passant, le communiqué publié par les garants de l'Accord-cadre pendant leur troisième réunion tenue le 27/janvier 2017 sur l'Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région.

Accord politique

En ce qui concerne la crise sociopolitique que subit le pays, les membres du conseil de sécurité ont réaffirmé leur soutien à la mise en œuvre de l'Accord de la Saint-Sylvestre pour l'aboutissement plus tard aux élections pacifiques, crédibles, libres, régulières et inclusives ramenant à un accès au pouvoir démocratique en 2017.

Ils en appellent à la conscience et à la volonté de toutes les parties prenantes aux discussions directes pour conclure rapidement les pourparlers en cours.

