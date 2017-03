Afrique: Famine au Soudan du Sud

Photo: Photo OCHA

Deux enfants portent de l’eau à Leer, dans l’Etat d’Unité, au Soudan du Sud.

communiqué de presse

Bruxelles — Les Nations Unies ont officiellement déclaré l'état de famine dans plusieurs régions du Soudan du Sud. En l'absence de mesures adéquates, plus de 5 millions de personnes se retrouveront en danger. La Coopération belge au Développement soutient le pays.

Selon les chiffres rapportés par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le Fonds pour l'enfance (UNICEF) et le Programme alimentaire mondial (PAM), près de 100 000 vies sont menacées. De plus, un million de personnes supplémentaires risquent de souffrir de famine extrême.

Au total, près de 40 % de la population, soit 4,9 millions de personnes, nécessite une aide alimentaire d'urgence. Ce chiffre pourrait atteindre les 5,5 millions d'ici juillet.

Devenu indépendant en 2011, le Soudan du Sud est, par conséquent, le plus jeune État du monde. À l'origine de la crise alimentaire actuelle : une guerre civile qui ravage le pays depuis 3 ans déjà. À celle-ci s'ajoutent le chaos économique et la faible production agricole causée par la sécheresse extrême.

L'accord de paix conclu en août 2015 avait quelque peu ravivé l'espoir de stabilité. À peine un an plus tard, les violences ont repris et compliquent encore l'acheminement de l'aide humanitaire.

En 2016, la Coopération belge au Développement avait alloué 9 576 632 euros au Soudan du Sud. Cette année, la Belgique a déjà libéré 5 millions d'euros dont la majeure partie a servi à alimenter le « Fonds humanitaire de l'ONU pour le Soudan du Sud ».

De surcroît, notre pays soutient, à hauteur de 3 millions d'euros, le plan d'urgence du Haut-Commissariat (UNHCR) pour les réfugiés sud-soudanais en République démocratique du Congo et en Ouganda. Une aide supplémentaire est prévue au cours de l'année 2017.

