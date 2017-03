Partant, il est vivement recommandé d'appuyer l'INERA avec des moyens conséquents pour la production des semences de base de maïs, relancer les fermes semencières pour la multiplication des semences, acheter des pesticides pour le traitement préventif et curatif des semences et des champs, acheter les matériels aratoires, des tracteurs et des fertilisants afin de relancer la production agricole, activer les campagnes agricoles à travers tout le pays en donnant les moyens aux producteurs...

C'est pourquoi, le Ministère de l'Agriculture lance un appel aux partenaires de développement afin qu'ils s'associent à la FAO, au PAM et aux différentes Universités du pays pour se constituer une coordination susceptible de prévenir, détecter et réagir rapidement à toute menace récurrente de n'importe quel parasite.

Le manioc et le bananier subissent des attaquent respectives de la striure brune de manioc et du wilt bactérien qui sont en train d'anéantir la production.

Les dernières évaluations de la situation indiquent clairement que plus ou moins 63.000 hectares des champs de maïs, soit environ 80% de la production, ont été dévastés depuis la mi-décembre par les chenilles dans les territoires de Kambove, Kasenga, Kipushi et Pweto, zones frontalières à la Zambie.

Ce fléau à n'en plus finir, devrait interpeller les autorités congolaises qui doivent prendre aux sérieux cette situation pour des solutions idoines et rapides car, la vie des populations en dépend.

Un pays déjà menacé par la famine, les attaques de chenilles ravageuses se multiplient sur l'étendue du territoire national. Celles-ci, risquent d'avoir une incidence grave dans la production du maïs qui est l'une des principales sources de revenus et d'alimentation des ménages congolais. Le risque d'accentuer des pertes de production de maïs reste très perceptible et conduit sans le moindre doute, à l'insécurité alimentaire.

