Ile Maurice: Ameenah Gurib-Fakim peut-elle être sur le board du Planet Earth Institute ?

Elle a réclamé l'ouverture d'une enquête le plus vite possible afin de clarifier les zones d'ombre qui planent autour de Planet Earth Institute (PEI), qu'elle a créé en partenariat avec l'Angolais Alvaro Sobrinho.

C'est dans une déclaration au journal télévisé de la Mauritius Broadcasting Corporation que la présidente de la République Ameenah Gurib-Fakim a fait cette demande, mercredi 1er mars.

Toutefois, la question qui se pose, Ameenah Gurib-Fakim peut-elle siéger sur le board de cette fondation ? Selon l'article 28 (4) de la Constitution, «where a person is elected to the office of the president, he shall not, whilst in office, (a) hold any other office of emolument, whether under the constitution or otherwise, (b) exercise any profession or calling or engage in any trade or business». Aucun légiste sollicité ne s'est prononcé sur le sujet.

Par ailleurs, si Ameenah Gurib-Fakim était au départ «Vice-Chairman» du PEI, elle est devenue à présent «patron» (protectrice) de l'institution. Pour un ancien président de la République, cependant, le PEI «n'est pas un business» et, de ce fait, son engagement ne devrait pas causer de problème.