Ile Maurice: L'Escalier - Les habitants réclament l'aménagement du terminus

«Des autobus sont garés des deux côtés de la route tous les matins et les après-midi. Cela gêne la circulation et peut causer des accidents. Il faut absolument trouver un autre emplacement pour accueillir les autobus», réclame Hassen Beeharry.

Jessica Jean Louis, une habitante de L'Escalier, explique qu'elle n'ose pas aller au terminus à cause de cette situation. «Les hommes se soulagent derrière l'abribus alors que les femmes le font dans les buissons à côté. S'il y avait des toilettes, on n'aurait pas à faire face à une telle situation», s'insurge-t-elle.

Le terminus d'autobus de L'Escalier est l'un des espaces les plus fréquentés de la localité. Pour cause, il figure sur l'itinéraire de plusieurs autobus, comme ceux de Curepipe, Port-Louis, Mahébourg, Souillac, Chemin-Grenier, entre autres.

