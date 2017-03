Madagascar: Tana-Paris - Un enfant malgache mort en plein vol

Combat sans fin . Deux jours après, la dépouille de l'enfant a été rendue à sa famille à Madagascar. Le bénévole qui l'accompagnait entend continuer son « combat sans fin » dans la mise en place de centre de chirurgie cardiaque infantile à travers le monde, afin d'éviter ce genre de drame. Lequel aurait pu être prévenu si l'opération pouvait se faire sur place et surtout, si l'enfant avait été pris en charge avant l'âge de 1 an, selon le fondateur de la Chaîne de l'espoir qui œuvre en faveur de l'accès aux soins d'enfants démunis d'Afrique et d'Asie. Pour ce chirurgien cardiologue, ce qui est arrivé au petit garçon malgache lui a fendu le ... cœur.

