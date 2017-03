Madagascar: Affaire Befandriana Nord - Anandra Norbert réprimandé en public par le PM Mahafaly Olivier

Sauf changement de dernière minute, le président Hery Rajaonarimampianina va se rendre à Befandriana Nord ce jour.

La solidarité gouvernementale mise à l'épreuve face à l'affaire Befandriana Nord. De sources bien informées, bon nombre des membres de l'Exécutif auraient décidé de lâcher le ministre de la Sécurité publique qui a déclaré que « c'est un déséquilibré mental qui a incendié les six villages d'Antsakabary ». « Une explication insensée », aux yeux de bon nombre d'observateurs. Présent à l'Aéroport d'Ivato dans la soirée de mardi pour accueillir le Premier ministre Olivier Mahafaly Solonandrasana après son déplacement à Paris, le ministre Anandra Norbert s'est fait réprimandé publiquement par son patron.

Apparemment, le Chef du gouvernement n'a pas digéré les propos « déplacés » du numéro Un de la Police nationale. D'un ton ferme et à haute voix, le Premier ministre a appelé Anandra Norbert à recouper les rapports qu'il reçoit avant de faire une communication à la presse. Faut-il rappeler que les hauts responsables de la Police nationale ont organisé une conférence de presse à Antananarivo quelques heures seulement après l'explosion de l'affaire Befandriana Nord. Désormais, le ministre de la Sécurité publique est interdit de faire une quelconque déclaration à la presse concernant cette affaire. Le week-end dernier, le ministre Anandra Norbert ne faisait pas partie de la délégation gouvernementale, dépêchée à Befandriana Nord pour se rendre au chevet des victimes.

Mandat de dépôt. Après le défèrement du dossier au parquet du tribunal d'Antsohihy, cinq personnes soupçonnées d'avoir tabassé à mort deux policiers ont été placées sous mandat de dépôt. 26 autres ont pu recouvrer la liberté. Parmi les individus placés sous mandat de dépôt figurent entre autres, le Chef « fokontany » de Tavenina et un enseignant d'école privée. Assassinat, attroupement sans autorisation et rébellion. Ce sont entre autres, les chefs d'inculpation qui pèsent contre eux. Les autorités ont donc décidé d'accélérer l'enquête concernant le meurtre des deux policiers qui ont été tabassés et poignardés à mort par des villageois.

La question est désormais de savoir qu'en est-il de l'enquête concernant l'incendie de 487 maisons d'habitation au niveau de six « fokontany », à savoir Ambalamanga, Ambodifinesy, Ambohitraivo, Antanagnambo, Ambinanindrano et Antanimenalamba ? On sait que l'Exécutif a déjà envoyé une mission d'enquête à Befandriana Nord pour faire la lumière sur cette affaire. On constate pourtant que contrairement à l'enquête concernant le meurtre des deux policiers, l'investigation sur le meurtre de la femme aveugle, âgée de 70 ans qui a été brûlée vive dans sa maison durant le passage des policiers, et l'incendie des 487 maisons au niveau de six quartiers de la Commune d'Antsakabary, est à la traîne.

Transparence. Cette affaire faisant l'objet de nombreuses polémiques, les responsables de l'enquête devraient donc faire preuve de transparence, d'impartialité et d'objectivité. Quid par exemple de la situation des 40 policiers de la Force d'Intervention de la Police de Mahajanga, soupçonnés d'avoir participé à une expédition punitive à Befandriana Nord. Y a-t-il eu des arrestations ? D'autant plus que nul n'ignore que ces 40 policiers n'ont pas pu se rendre à Befandriana Nord que sur ordre de leur(s) supérieur(s). Qui a donc donné l'ordre ? Si l'on se réfère aux rapports reçus par les responsables de la Justice, des têtes vont certainement tomber.

Par ailleurs, le président Hery Rajaonarimampianina qui était en déplacement à Mahajanga le week-end dernier, a déclaré que tous les responsables impliqués dans cette affaire seront sévèrement punis. Il convient de noter que suite à l'incendie de 487 maisons d'habitation, la Commune d'Antsakabary enregistre actuellement 1 449 sinistrés au niveau de six « fokontany » dont 425 hommes, 450 femmes et 574 enfants de moins de 15 ans.

Selon nos sources, le quartier d'Antanimenalamba est complètement rasé et réduit en cendres. De sources proches de la Présidence de la République, sauf changement de dernière minute, le président Hery Rajaonarimampiaina va se rendre à Befandriana Nord ce jour pour constater de visu la situation sur place.