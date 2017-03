Ile Maurice: Une perturbation tropicale au nord de Rodrigues

La zone de basse pression qui évolue loin au nord de Rodrigues et à l'est d'Agaléga s'est intensifiée en une perturbation tropicale pendant la nuit du mercredi 1er mars. Elle se déplace à une vitesse de 31 km/h dans une direction de l'ouest.

Selon le Joint Typhon Warning Centre, de l'US Navy, la possibilité que la perturbation se transforme en tempête tropicale pendant les prochaines 24 heures est moyenne. Toutefois, si celle-ci s'intensifie, elle sera une tempête de grande ampleur.

A Maurice, ce sont des nuages associés à une ligne d'instabilité venant de l'est qui influencent le temps. La station météorologique de Vacoas, prévoit des averses éparses dans le courant de cet après-midi. Celles-ci devraient être plus fréquentes à l'est, au sud et sur le plateau central. Des risques d'orages ne sont également pas à écarter.

La station météorologique indique également que les pluies devraient persister durant la soirée. Le temps devrait s'améliorer graduellement durant la nuit.

En ce qui concerne la température maximale, elle sera de 26 à 28 degrés Celsius sur le plateau central et variera entre 30 et 33 degrés Celsius sur les régions côtières. La minimale, quant à elle, sera de 20 à 22 degrés Celsius sur les terrains élevés et variera entre 24 et 27 degrés Celsius sur le littoral.

Pour ce qui est de la mer, elle sera forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest. Les sorties en haute mer, principalement à l'ouest et au sud, sont vivement déconseillées.