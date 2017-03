Ile Maurice: La mise en place d'une «Spinal Surgery Unit» envisagée

Mettre en place une Spinal Surgery Unit ne pourrait qu'être bénéfique à Maurice... surtout pour le traitement des patients souffrant des problèmes de la colonne vertébrale.

La possibilité d'un tel projet a été au cœur de discussions hier, mercredi 1er mars 2017. C'était lors d'une visite de courtoisie du Professeur Gehrchen Martin, Spinal Surgeon et Head of Spine Unit du National University Hospital de Copenhague, au Danemark au Dr Anwar Husnoo, ministre de la Santé et de la Qualité de la vie.

Lors de cette rencontre, le ministère était représenté par l'Acting Director of Health Services, le Dr Maryam Timol tandis que le Professeur Gehrchen était accompagné du Dr Ekanathan Rajan, Consultant in Charge Orthopaedic Care.

Les discussions entre le Pr Gehrchen et le ministre Husnoo ont porté sur une collaboration plus étendue entre le ministère de la Santé et le National University Hospital de Copenhague. Les différentes parties ont discuté de la faisabilité d'un projet d'unité dédiée à la chirurgie rachidienne (spinal surgery) et des nombreux avantages qu'elle comporte.

Au cours des discussions, le ministre Husnoo s'est attardé sur des échanges de connaissances entre le National University Hospital de Copenhague et le corps médical mauricien.

Les deux hommes ont aussi évoqué la possibilité de formation des personnels médical et soignant mauriciens à Copenhague. Une autre possibilité est de faire venir des professionnels du Danemark afin qu'ils puissent dispenser des formations à des médecins à Maurice.