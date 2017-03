Ile Maurice: Louis Rivalland - «La Swan n'a joué aucun rôle dans l'OPA d'ENL Land et de Rogers sur NMH

interview

Votre titre de président de l'Investment Committee de la Swan peut-elle être source de conflit d'intérêts ?

Je préside effectivement le comité d'investissement de Swan. Ce comité est composé d'une équipe de professionnels aguerris qui analysent et valident les recommandations de notre équipe interne d'investissement en vue de créer de la valeur pour nos assurés. Son rôle consiste également à valider et à assurer la conformité de nos décisions aux règlements qui régissent notre industrie.

La tenue des réunions de ce comité, comme celle des conseils d'administration, est régie par des directives très strictes. Celles-ci nous imposent de déclarer préalablement nos intérêts afin de prévenir tout cas de conflit. Il est donc impossible pour moi, ou pour qui que ce soit d'autre, d'y échapper. Nous ne laisserons personne mettre en doute notre intégrité, notre crédibilité et notre savoir-faire, qui ont permis à Swan de bâtir une bonne réputation depuis plusieurs décennies.

Venons-en à la récente initiative d'investissement de Swan au sein de New Mauritius Hotels (NMH). Sur quoi le comité d'investissement de SWAN s'est-il basé pour faire l'acquisition de ces titres à un prix supérieur à sa valeur sur la Bourse en février 2016 ?

Comme pour tous nos investissements, nous considérons une série de facteurs, comme les fondamentaux de l'entreprise, sa performance financière et ses perspectives de croissance. Les investisseurs qui, comme Swan, sont dans une logique d'investissement à long terme, considèrent ces facteurs, et pas uniquement le prix de l'action à la Bourse, à une date particulière. En ce qui concerne notre projet d'investir en NMH, nous étions dans la logique de consolider notre position dans l'industrie touristique.

Nos analystes ont étudié non seulement ce groupe en particulier, mais aussi l'industrie dans son ensemble. Nous avions confiance en une reprise du secteur de l'hôtellerie. Et c'est justement ce qui s'est passé ces dernières années. Les chiffres officiels montrent une augmentation de 10,8 % des arrivées touristiques et la croissance du secteur est estimée à 8,7 % en 2016. C'est forts de ces analyses que nous avons pris la décision d'acheter ce gros volume d'actions à Rs 29.

Le rapport de KPMG, rédigé dans le sillage de la Mandatory Take-Over Offer, nous donne raison puisqu'il évalue le prix de l'action de NMH à Rs 30,96. Cela confirme le bien-fondé des analyses faites par nos équipes, contrairement à ce que certains détracteurs peuvent dire. Notre portefeuille d'investissement est très diversifié. La totalité de nos investissements dans NMH, qui est la cinquième plus grosse capitalisation sur la Bourse de Maurice, ne représente que 3 % de nos fonds.

La Mandatory Take-Over Offer d'ENL Land et de Rogers pour les titres de New Mauritius Hotels a fait couler beaucoup d'encre, voire susciter des interrogations à tort ou à raison. Quel a été le rôle de Swan dans le cadre de cette transaction ?

Aucun. Swan n'a pas l'intention de vendre ses parts puisque nous sommes dans le long terme et nous pensons que nos actions continueront à prendre de la valeur.

Par ailleurs, il existe un flou sur la Mandatory Take-Over Offer qu'il est vital d'éclaircir. Selon les Take-Over Rules, tout actionnaire qui dépasse 30 % a l'obligation légale de faire une offre d'achat aux autres actionnaires au même prix et aux mêmes conditions. Ces derniers n'ont pas l'obligation de vendre. Cette Mandatory Take-Over Offer concerne uniquement ENL Land et Rogers. Swan n'a jamais augmenté ses parts à hauteur de 30 % dans NMH et ne s'est donc jamais retrouvée dans l'obligation de faire une offre publique d'achat.

La possibilité que l'argent en provenance de fonds de pension pourrait avoir été utilisé pour acheter des titres de NMH a été évoquée dans certains milieux. Est-ce normal qu'un gestionnaire de fonds de pension et, de surcroît, également gestionnaire de portes-feuilles d'investissement utilise ces fonds pour mettre à exécution des projets d'investissement en Bourse ?

Investir l'argent de nos assurés et des fonds de pension est notre coeur de métier. Investir en Bourse pour les fonds de pension est tout à fait approprié et c'est ainsi à travers le monde. La performance de nos fonds d'investissements en 2016 est un marqueur fort que notre stratégie, résolument tournée vers le long terme, fonctionne et produit des résultats probants. Leur rendement est estimé à 7,46 % alors que le point de comparaison national pour ces types de fonds était de 4,3 %, soit 3 % de plus que le marché. En tant qu'investisseur important, nous avons investi pour plus de Rs 3,5 milliards en Bourse aussi bien que dans d'autres instruments liquides en 2016.

Pour les neuf premiers mois de 2016, nos placements dans les secteurs clés de notre économie ont rapporté plus de Rs 2 milliards. Ces revenus découlent de notre stratégie d'investissement, réfléchie et constante, dans les secteurs d'activité économiques prometteurs, comme le tourisme. Au cours des dix dernières années, la performance moyenne des fonds investis a connu une croissance annualisée de 7,6. Nous faisons mieux que le marché et notre performance antérieure parle de lui-même. Nous sommes présents dans de nombreux secteurs d'activité susceptibles de faire fructifier notre portefeuille d'investissement. En tant qu'acteur économique important, nous contribuons grandement à la reprise économique de ces secteurs.

Swan a toujours été synonyme de paix d'esprit et de solidité. Nos assurés et nos employés nous font confiance non seulement pour notre compétence, mais aussi et surtout pour notre intégrité. Nous avons le devoir de préserver la confiance que des milliers de Mauriciens ont placée en nous.