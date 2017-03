Congo-Kinshasa: «Nyataquance» - Koffi prêt pour la sauce !

Avant son départ pour le Sénégal, le chanteur congolais a mis à la disposition du public les nouveaux sons de «Nyataquance », qui est quasiment prêt pour la consommation. A l'en croire, toutes les chansons que compose ce maxi-single, peuvent être achetées et téléchargées sur I-tune, via Internet. Pendant ce temps, il est en train de réaliser clip vidéo après clips vidéo de Nyataquance dont la première image sera disponible sur la plateforme Youtube à partir du samedi 4 mars 2017. "Si tout va bien, indique-t-il, le premier clip vidéo sera diffusé à partir du 8 mars, sur les antennes de Trace Africa". Et cela dans le cadre de l'hommage à la femme qui constitue la cible principale de la musique de Koffi Olomide.

Donc, le pays de Youssou N'dour est dans la fièvre de l'arrivée du Roi de Tcha-tcho et son ensemble musical dont la non- négociable chanteuse, Cyndi-le-cœur. Toutes les dispositions sont prises pour accueillir le Quartier Latin y compris la danseuse Pamela à qui Koffi avait donné un coup de pied sauvage, à l'aéroport de Nairobi.

