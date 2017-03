Congo-Kinshasa: Haut Katanga - Emmanuel Ramazani Shadary, un séjour remarqué!

Depuis hier, mercredi 1er mars 2017, le Vice-premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et Sécurité séjourne dans cette partie de la République. Le patron de la territoriale, qui a atterri à Lubumbashi aux environs de 17 heures, y effectue une mission d'itinérance et d'administration du territoire.

Et, par ailleurs, devrait, pour capitaliser sa présence, prendre la température générale de la situation de la province, précisément dans les secteurs relevant de ses prérogatives au sein de l'actuel Exécutif Central. A peine quelques minutes si pas heures après son atterrissage à l'aéroport de la Luano et l'accueille chaleureux dont il a été objet, Emmanuel Ramazani Shadary a tenu, avec brio, sa toute première réunion avec les autorités locales dont le Gouverneur du Haut Katanga, Jean-Claude Kazembe. En présence du président de l'assemblée provinciale et du Vice-gouverneur au Gouvernorat, le VPM Ramazani Shadary a passé en revue, pour la première fois, la situation sécuritaire générale de la province.

C'est dans l'après-midi de mercredi 1er mars 2017, qu'Emmanuel Ramazani Shadary et toute sa délégation ont pu poser le pied sur le sol katangais. Reçu par le Gouverneur du haut Katanga, Jean-Claude Kazembe qu'entouraient les membres du conseil provincial de sécurité, les chefs et militants des partis politiques de la majorité présidentielle et la notabilité locale, le numéro Un de l'Intérieur et Sécurité compte y prélever le véritable climat politique et sécuritaire, susurrent des sources bien investies dans ce dossier.

Toujours au front

Le Vice-premier Ministre, Ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité a clôturé sa première journée d'hier, par une visite officielle du siège du Pprd où l'attendaient des centaines de militantes et militants du parti cher à Joseph Kabila, Président de la République Démocratique du Congo. Dans son mot de circonstance, il a survolé toutes les questions d'actualités politiques de l'heure au pays. Il a démontré, preuves argumentatives à l'appui, que l'initiateur de son parti reste et demeure "Un grand maître " selon sa propre expression. Car, a-t-il dit, la majeure partie de la dynamique politique du pays lui a donné raison dans bien des cas. Il a, à cette même occasion, annoncé à la base du parti à Lubumbashi, des rencontres des militants avec le secrétaire national à la mobilisation, Toussaint Tshilombo Send, qui va récolter les doléances du parti dans le Haut Katanga afin de les transmettre à qui de droit pour des solutions idoines, en prévision des échéances électorales à venir. Jusque-là, le chronogramme du séjour du Vice-premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani Shadary n'a pas encore été dévoilé.