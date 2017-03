Pour ceux qui ne le savent pas, NR Club est un endroit très classe avec un confort garanti et irréfutable grâce à son service de qualité et surtout sa densité en terme de décibel musical adaptés aux normes et standards internationaux. NR Club est situé sur le Boulevard du 30 juin, à Gombe, en diagonale avec la BCDC et le restaurant Libanais Al dar.

Pour lui, c'est une occasion inédite pour les vrais fans Victoriens et Victoriennes de se retrouver pour célébrer et immortaliser cet artiste à travers son répertoire succulent. D'où, le rendez-vous est à ne pas manquer !

Avec une discothèque bien garnie et riche en musique, le Manager-Gérant de NR Club ne jure que par cette soirée d'hommages marquée par des souvenirs et des nostalgies.

Des opus des années 70 jusqu'en 2000, en passant par les derniers tubes de Victoria Dream Team Dream Band, seront exhumés pour la gloire et le mérite d'un chanteur qui a imposé sa voix, ses mélodies et son style dans les annales de la musique congolaise moderne.

On l'appelle le dieu des DJ congolais pour son savoir-faire en matière de mixage sur la platine et son expérience engagée dans le travail. Lui, c'est DJ Russel, Gérant-Manager du night club NR, qui contrôle le centre-ville de Kinshasa.

