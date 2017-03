Congo-Kinshasa: ONEM - La lutte contre le chômage de nouveaux diplômés en marche

Dans le cadre du "programme emploi diplômé " dont le lancement a eu lieu dans la Commune de Maluku, le 18 février 2017, l'Office National de l'Emploi s'inscrit dans une perspective de combattre et anéantir le chômage. Les détails.

C'est en présence du Vice-ministre en charge de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale, Arthur Seya, représentant du Ministre d'Etat, Lambert Matuku, du DG de l'ONEM, du Coordonnateur du « Programme Emploi Diplômé » ainsi que des différentes autres personnalités que le go a été donné à ce nouveau projet. Arthur Seya, après avoir reçu la liste de stagiaires qui lui a été présentée par le DG de l'Office National de l'Emploi, a exprimé le vœu de voir ce programme s'étendre sur toute l'étendue du territoire national pour répondre aux besoins d'emploi en vue de parvenir aux Objectifs du Développement Durable pour l'intérêt général.

Avant de remettre la liste de stagiaires, le patron de l'ONEM a, brièvement, fait l'économie générale du parcours des anciens stagiaires et ceux soucieux d'effectuer le tout nouveau stage professionnel orienté vers l'agro-industrie.

Aux yeux de l'assistance, le Vice-ministre à l'Emploi, au Travail et à la Prévoyance Sociale a fait voir, dans son oral, que les 1500 stagiaires qui ont passé plus de six mois dans diverses entreprises, soit 40 au total, où ils ont été affectés conformément aux critères de sélection établi par l'Office National de l'Emploi, présentent un atout majeur pour le développement réussi.

Par ailleurs, il a encouragé le deuxième élan lancé qui vise à continuer de renforcer d'autres capacités non seulement dans le domaine de l'agro-alimentaire, mais aussi dans celui de l'agro-industrie. Cela, est une nécessité pour limiter le taux du chômage à travers le territoire national.

Arthur Seya considère que le Programme Emploi Diplômé -PED- est l'une des réponses efficaces aux préoccupations majeures de l'employeur au regard des inadéquations entre les qualités, les compétences et les capacités recherchés pour le bon fonctionnement de la société. Et d'jouter que le PED va dans la logique voulue par le Gouvernement Badibanga à travers le projet d'appui au développement du secteur privé et création d'emploi, soutenu par la BAD.

Tout cela dans le souci de faciliter aux jeunes diplômés l'obtention de l'emploi et l'expansion de l'entreprenariat des femmes ainsi que des filles intellectuelles.

A son tour, le Directeur Général de l'ONEM a exprimé le grand désir d'améliorer la qualité de travail des jeunes diplômés de la RDC, à travers le PED par l'organisation des stages professionnels dans plusieurs secteurs d'activités et domaines d'études. Il conditionne comme toujours l'accès à ce programme par des concours d'évaluation de niveau de connaissance pour permettre et encourager les meilleurs.

Car, estiment-il, seul le critère de la méritocratie l'emporte sur le principe de favoritisme dominé par « les enfants d'abord ou les recommandés avant tout ».

Le stage professionnel organisé par l'Office National de l'Emploi trouvera le mérite qu'en mettant du sérieux dans ses tests de sélection de niveau qu'il organise chaque fois selon les besoins et les demandes exprimés par les employeurs, a-t-il martelé.