Congo-Kinshasa: VIH/SIDA - MSF lance une campagne de sensibilisation contre la stigmatisation

A l'occasion de la quatrième journée mondiale « Zéro », Médecins Sans Frontières, veut mettre sous le feu des le stigma qui affecte les personnes vivant avec le VIH en Démocratique du Congo.

Depuis hier, le 1er mars 2017, les découvrent sur leurs écrans 3 sketchs télévisés dans lesquels comédiens, bien connus de tous, prêtent leur voix et s'engagent côtés des activistes dans la lutte contre le VIH/SIDA !

Ensemble, rappellent à la population congolaise que l'infection par le virus n'est plus synonyme de mort, et qu'aujourd'hui les personnes avec le VIH peuvent tout à fait mener une vie normale !

Trop souvent, la peur du rejet conduit les personnes séropositives refuser le dépistage et les traitements existants. Même si elles sentent gravement malades, les personnes n'ont pas recours aux soins.

« Tous les jours, nous recevons des patients dans un état grave », a rappellé le Dr. Kick Kayembe, chef d'équipe médicale Centre Hospitalier de Kabinda. « À cause de la stigmatisation, attendent trop longtemps avant de demander à se faire soigner arrivent donc dans nos services déjà très affaiblis et cumulant maladies graves.

Ainsi malgré tous nos efforts, nous perdons 1 sur 4 ». Le médecin nous explique que «la crainte de discrimination et de l'isolement social sont des obstacles pour ceux qui souffrent du VIH, car elles retardent l'accès aux médicaux nécessaires et aggravent l'état des patients », a-t- appuyé.

En 2016, au Centre Hospitalier de Kabinda, 28% des patients décédés au cours de leur hospitalisation. Ces décès auraient pu évités si ces patients s'étaient présentés plus tôt dans les de santé et les structures hospitalières.

En février 2017, recherche menée auprès des patients hospitalisés au CHK confirmer que la stigmatisation, le manque d'information et le qui entoure le VIH/SIDA sont des obstacles qui retardent ou l'accès à la prévention et aux soins. Ils sont associés à un tardif à la prise en charge médicale, à des difficultés dans la des médicaments et le suivi médical, à des interruptions traitement.

Ces sketchs mettent en scène des épisodes de discrimination les personnes séropositives doivent faire face au quotidien. Si problème y est abordé avec humour, la stigmatisation a, elle, conséquences bien réelles et dévastatrices sur la vie de ces et de leurs familles : elle signifie l'abandon, l'isolement, la honte.