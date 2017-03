Sénégal: En route vers Pâques - La communauté catholique porte sa croix

La communauté catholique a démarré depuis hier, mercredi 1er mars, le carême avec les cendres. Un moment qui rappelle aux fidèles, «qu'ils sont poussières et qu'ils y retourneront». A cet effet, un appel à la conversion leur est ainsi lancé par le clergé pour un temps de communion sincère.

«Convertissez vous et croyez à la bonne nouvelle». En ce temps de carême qui a démarré depuis hier, mercredi 1er mars dit des cendres, le clergé a exhorté les fidèles catholiques à la conversion. A la paroisse Saint Dominique, le prêtre a appelé les fidèles à faire de cette parole leur compagnon de chemin. «Nous marchons vers Pâques. Ce temps de carême doit être un temps de conversion, de prières, de pardon et de partage. Nous devons les mettre en pratique dans nos vies de tous les jours afin d'accueillir le ressuscité avec un cœur pur», a fait comprendre le prêtre à ses fidèles.

Pour ce temps de carême, tout repose sur un changement des comportements. Ainsi, pour le jeune chrétien, le prêtre a rappelé les paroles de Jésus Christ. «Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui montrent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra», (Matthieu 6.16-18).

En ce jour, le prêtre en mettant sur le front du chrétien les cendres, lui rappelle qu'il est «sorti de la terre et qu'il y retournera». En d'autres termes, il lui recommande de se qu'il est poussière et qu'il retournera à la poussière.

Une manière de rappeler aux chrétiens qu'ils doivent être humble et s'aider mutuellement. Pour les fidèles catholiques, ce temps de carême est une grâce et ils doivent la vivre intensément en suivant les recommandations de leurs guides religieux. «La marche vers Pâques n'a jamais été facile. Si Jésus a été tenté par Satan dans le désert, imaginez la suite pour nous qui sommes des pécheurs. Mais, avec la foi, nous arriverons à recevoir Jésus dans la joie et l'allégresse le jour de Pâques», a souligné Antoine Sène de ladite paroisse.

«Nous allons vivre pleinement notre démarche de foi. Le carême nous permet de raffermir notre foi et en suivant les recommandations du clergé, nous allons y arriver. Ce qui est important dans cette démarche, c'est la prière et en le faisant en famille, en communauté, notre Père qui est aux cieux, nous aidera à lutter contre la ruse du méchant», renchérit Henriette Diène. 40 jours de marche, c'est du chemin. Mais les fidèles sont décidés à porter leur croix, celle de la pénitence, de la réconciliation et du pardon pour une vie sociale harmonieuse.

Les recommandations du Pape François pour un bon temps de carême

- Jeûnez des mots offensants et transmettez seulement des mots doux et tendres.

- Jeûnez l'insatisfaction/l'ingratitude et remplissez-vous de gratitude.

- Jeûnez la colère et remplissez-vous de douceur et de patience.

- Jeûnez le pessimisme et soyez optimiste

- Jeûnez les soucis et ayez confiance en Dieu

- Jeûnez les lamentations et prenez plaisir aux choses simples de la vie.

- Jeûnez le stress et remplissez-vous de prière.

- Jeûnez la tristesse et l'amertume, et remplissez votre cœur de joie.

- Jeûnez l'égoïsme, et équipez vous de compassion pour les autres.

- Jeûnez l'impiété et la vendetta, et soyez rempli d'actes de réconciliation et de pardon.

- Jeûnez les mots et équipez-vous de silence et de disponibilité à écouter les autres.

Pour le Pape, si nous pratiquons tous ce style de jeûne, notre quotidien sera rempli de paix, de joie, de confiance les uns des autres et de la vie.