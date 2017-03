Afrique: PITCH HUB AFRICA - Abidjan accueille pour la deuxième fois l'événement

communiqué de presse

Abidjan (Côte d'Ivoire) et Yaoundé (Cameroun) sont respectivement les deuxième, troisième et quatrième étapes du road-show Pitch HUB Africa 2017.

NGE IMPACT et MAROC EXPORT, en collaboration avec le CJD International, CAPDEV avec la CCG, SERIOUS FACTORY, AFINEETY, BDO et AFRIQUE CHALLENGE, poursuivent la tournée africaine à la rencontre des meilleures startups et porteurs de projets.Si pour Abidjan le pitch arrive pour la deuxième année consécutive, pour Yaoundé c'est une grande première.

Selon un communiqué, l'étape ivoirienne rappelle la place naturelle de la Côte d'Ivoire dans l'économie africaine et du rôle qui doit être le sien dans l'émergence du continent. L'étape de Libreville (reportée à une date ultérieure), est un signal fort qui relève de la volonté de HUB AFRICA de s'ouvrir d'avantage à l'Afrique profonde pour ne pas dire centrale.

Le PITCH HUB AFRICA, rappelons-le, offre l'opportunité aux porteurs de projets de rencontrer des investisseurs potentiels et d'avoir un premier retour sous forme de feed-back écrit, reprenant les points forts/faibles du projet avec les recommandations du jury. À l'issue d'une compétition où tout porteur de projet et start-up au Gabon et en Afrique Centrale pourra prendre part, seront choisis les 3 meilleurs projets pour prendre part à la grande messe (la 5e édition HUB AFRICA, prévue à Casablanca les 4 et 5 mai 2017.

La caravane est également attendue à Accra au Ghana, à Nairobi au Kenya et à Douala ou Yaoundé au Cameroun. Les sélectionnés les différents pays se livreront à une compétition baptisée HUB AFRICA AWARDS, à l'issue de laquelle les 5 meilleurs projets intégreront la plateforme crowdfunding en vue d'obtenir un financement. Les Lauréats seront également envoyés en immersion à Singapour ou en Chine.