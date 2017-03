Sénégal: Rapport maccabre de la Protection civile - 1995 morts en 2016

1995 personnes ont perdu la vie en 2016. Les accidents de la route ont emporté 651 individus. 265 autres sont morts par noyade alors que 17 personnes sont restées sous les décombres des immeubles. Ces chiffres sont du directeur de la Protection civile, Abdoulaye Noba. Il s'est exprimé hier, mercredi 1er mars, lors de la célébration de la Journée de la protection civile, occasion à laquelle, il a publié le rapport d'activités de sa direction.

L'année 2016 a été macabre. Et les chiffres de la Direction de protection civile l'attestent. En lançant son rapport d'activités de l'année écoulée, le directeur de la Protection civile, Abdoulaye Noba est revenu sur les chiffres révélateurs de ce bilan. En effet, selon le directeur de la Protection civile, la Brigade des sapeurs pompiers a effectué 35.000 sorties.

Et, en ces occasions, 1995 décès ont été enregistrés. Parmi ces pertes en vies humaines, les accidents de la route ont emporté 651 individus. Ce chiffre est en hausse car en 2015, les cas de décès déplorés dans des accidents de la circulation étaient de 408.

Les victimes de noyades sont également en hausse, avec 265 personnes emportées contre 172 cas en 2015. Le nombre important de morts noté en 2016 est aussi ressenti dans les effondrements d'immeubles. On en est à 17 cas alors qu'en 2015, le nombre de morts dans des effondrements est estimé à 13 personnes. 20 décès à cause de la foudre ont été dénombrés en 2016, contre 7 victimes recensées en 2015.

Revenant sur les causes de ces pertes macabres, le directeur de la Protection civile, Abdoulaye Noba, a indiqué les noyades sont dues à la fréquentation des plages interdites à la baignade et le non respect des consignes des maitres nageurs. Quant aux effondrements d'immeubles, ils sont causés par la défectuosité des matériaux et le non respect des procédures en matière de construction. Le non respect du Code de la route et la vétusté des véhicules et des routes sont les causes principales des accidents de la circulation.