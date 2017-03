Afrique: Le pays choisi par l'UA pour abriter la commémoration de la journée africaine de l'environnement

La Mauritanie, a célébré mercredi en collaboration avec l'Union Africaine, la commémoration de l'édition 2017 de la journée africaine de l'environnement en hommage à Wangari Maathai la militante en faveur de l'environnement, sous le thème "préserver l'environnement africain pour les générations futures et l'exécution de l'agenda 2023".

La cérémonie, organisée au palais des Congrès à Nouakchott, a été marquée par un mot du ministre de l'environnement et du développement durable, M. Amédi Camara, qui a souligné l'honneur que représente pour la Mauritanie le choix de Nouakchott pour abriter la commémoration de cette journée.

Le 3 mars prochain, poursuit-il, constituera un rendez vous africain majeur au cours duquel la communauté africaine tout entière parle d'une seule voix pour éveiller les consciences face à l'impérieuse nécessité d'oeuvrer pour préserver l'environnement et pour un développement durable, suite à la résolution du conseil des ministes de l'UA tenu à Durban (Afrique du Sud).

Il a ajouté que ce jour est devenu une tribune africaine pour une sensibilisation d'envergure des populations à travers le continent et pour entreprendre des actions positives pour l'environnement relevant que sa protection passe par une gestion durable des ressources naturelles, pierre angulaire de la survie des citoyens en particulier les franges des femmes et des jeunes qui sont des forces productives piliers de la sécurité alimentaire.

La célébration de la journée, dit-il, est une opportunité pour rappeler le statut des femmes, "puissants agents de changement dont le leadership est essentiel dans la revitalisation communautaire et la gestion durable des ressources naturelles renouvelables".

Le ministre a évoqué de nombreuses initiatives développées en Afrique pour soutenir la conservation et la restauration des écosystèmes comme la grande muraille verte lancée en 2005 et celle de la restauration des paysages forestiers d'Afrique de décembre 2015, entre autres.

Il a indiqué que la Mauritanie, avec une superficie de 1 million 30 mille kilomètres carrés, est "l'un des pays les plus éprouvés par les facteurs de détérioration de la biodiversité végétale et animale avec pour conséquence la sécheresse, l'aridité des sols, la désertification, la pollution de l'air et du sol et la rareté des pluies qui frappent les populations les franges vulnérables en particulier".

Une telle situation, note M. Amédi Camara, fragilise notre économie, destabilise la vie de nos communautés, installe l'insécurité alimentaire et provoque l'exode rural et l'émigration.

Consient de cette situation le département sur instructions du Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz et l'impulsion du premier ministre a pris un train de mesures pour sensibiliser les populations sur l'importance de l'environnement et travaille constamment en vue d'en atténuer les effets.

Pour sa part, M. Souleymane Diabaté, représentant de l'Unicef a, au nom du Système de Nations Unies en Mauritanie rappelé que la journée décidée en 2010, l'a été pour valoriser les efforts de Mme Wangari Maatai pour reconnaître l'action de cette militante kényane en faveur de l'environnement et qui donné lieu au prix qui porte son nom.

Il a indiqué que le gouvernement mauritanien conscient de l'ampleur des défis, a pris des initiatives depuis quelques années pour restaurer les ressources naturelles et lutter efficacement contre la dégradation de l'environnement de concert avec ses partenaires, onusiens notamment.

Le porte parole de l'Union Africaine M. Almamy Daffa a, de son côté, attiré l'attention sur l'importance de la journée en matière de sensibilisation de l'opinion nationale et régionale sur l'intérêt de la préservation de la biodiversité dans le continent, louant le rôle joué par le Président de la République dans le dénouement de la crise gambienne et la préservation de la sécurité dans la région.

En ce qui la concerne, Mme Fatimetou Mint Abdel Maleck, maire de la commune de Tevragh Zeina s'est félicitée du choix de notre pays pour abriter cette journée, ce qui traduit une appréciation des efforts du Chef de l'Etat dans la réunification des efforts africains pour faire face aux défis climatiques.

La préservation du milieu naturel, dit-elle, constitue une des premières priorités dans la construction des pays et le renforcement de leur développement ainsi que la préservation de leur existence avant de passer en revue la situation particulière de la commune de Tevragh Zeina.

Les participants ont ensuite suivi un film présenté par la société mauritanienne d'électricité (SOMELEC) sur l'introduction en Mauritanie des énergies renouvelables et leur exploitation au lieu des énergies fossiles.

L'ouverture de la journée africaine de l'environnement s'est déroulée en présence des ministres du commerce, de l'industrie et du tourisme; des affaires sociales, de l'enfance et de la famille; de la jeunesse et des sports ainsi que de nombreuses autres personnalités.