Mali: Makelele parle du mal de Ngolo Kanté

Aujourd'hui s'ouvre à Bruxelles, en Belgique, la conférence « She decides », « Elle… Plus »

« Ce que j'aime bien chez ce garçon, c'est qu'il est très généreux, il joue avec le sourire et ça c'est une qualité exceptionnelle ! J'espère vraiment qu'il fera une meilleure carrière que moi. Mais il a encore besoin de leadership, a indiqué le technicien de Swansea à SFR Sport. Cela ne veut pas dire être capitaine, mais avoir une aura par rapport à ses coéquipiers. Cela veut dire que quand tu le regardes, tu te dis : 'il est là, on va gagner.' Ou quand il parle à ses coéquipiers, ils le regardent et se disent : 'il a raison'. Il ne lui manque que ça, et quand il aura ça, ça sera un joueur exceptionnel et là il deviendra titulaire en équipe de France. »

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.