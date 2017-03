Sénégal: Tirage au sort mondial de Beach Soccer - Les lions avec le pays hôte

Le tirage au sort de la Coupe du monde de Beach soccer, prévue du 27 avril-7 mai, aux Bahamas place l'équipe du Sénégal dans la poule dans la poule A en compagnie des Iles Bahamas pays hôte, de la Suisse et de l'Equateur.

Dans le groupe B, il y a le Nigeria, vice champion d'Afrique, l'Italie, un premier représentant de la Confédération asiatique de football et le Mexique. Dans le groupe C, les Portugais, champions du monde en titre, seront en compagnie du Paraguay et du Panama. Et enfin dans le groupe D, on retrouvera le Brésil, le Tahiti, le 3ème de l'AFC et la Pologne.

La compétition va se dérouler du 27 avril au 7 mars. Comme en 2007 et en 2011, l'objectif pour les champions d'Afrique sera d'atteindre les ¼ de finale. Lors de la dernière coupe du monde, les «Lions» étaient parvenus à décrocher une victoire face au Portugal avant d'essuyer deux défaites face au Japon et l'Argentine.