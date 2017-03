Mauritanie: Commémoration de la Journée Internationale Zéro Discrimination

Le projet de Gazoduc atlantique dont l'accord a été conclu, entre le Maroc et le Nigéria, en… Plus »

De son côté le directeur pays ONUSIDA en Mauritanie, Dr. Moustapha Ould Atigh, a souligné que la discrimination réduit la capacité des personnes à participer pleinement et de façon significative aux sociétés, à subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, et à prendre soin d'elles-mêmes et de leur entourage.

" N'oublions pas que le sentiment de peur est plus dangereux que le mal lui-même, du fait qu'il contribue à isoler les sidéens fragilisés, voire constitue un obstacle à leur bonne prise en charge médicale, morale et sociale ainsi qu'à aggraver le virus, sans possibilité de l'éradiquer à l'horizon 2030 ", a-t-il poursuivi.

" Le gouvernement a accordé, sur instruction du Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, dans le cadre du plan stratégique national de lutte contre le SIDA, une priorité particulière aux droits de l'homme et à la création d'un environnement propice de la lutte contre la stigmatisation et la discrimination ", a-t-il dit.

Le conseiller du Premier ministre, Secrétaire exécutif du SENLS, le Pr. Abdallahi Ould Sidi Aly, a inscrit à cette occasion, la célébration de cette journée dans le cadre de l'appui de la diversité et de la promotion des valeurs de tolérance et d'incitation à l'insertion des séropositifs.

La célébration de cet événement, qui coïncide avec la journée du 1er mars 2017, vise à sensibiliser et à mobiliser tout le monde, en particulier les séropositifs et les professionnels de santé, sur l'accès à des soins dignes, prenant en compte le droit de chaque patient à bénéficier de la prise en charge médicale aisée, sans discrimination ainsi qu'à assurer leur insertion entière dans la société.

