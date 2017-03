Sénégal: Lutte contre les effets des changements climatique - l'UE perfuse des pays africains avec 20 milliards

Des représentants d'institutions africaines impliquées dans la gestion de l'environnement se réunissent à Dakar depuis hier, mercredi 1er mars. Les échanges visent le partage d'informations relatives à la subvention du programme «Gmes et Africa» appelé aussi «Surveillance mondiale de l'environnement et de la sécurité en Afrique». Le montant du financement est estimé à 30 millions de dollar ($). Une somme évaluée à prés de 20 milliards de F Cfa.

Selon la directrice par intérim sciences et technologie, Mahama Ouédraogo, le programme cherche à assurer des politiques spatiales de développement. A son avis, il est important que les pays de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) et de l'Afrique en général puissent bénéficier des techniques d'observation de la terre.

Pour le directeur de cabinet du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Souleymane Diallo, le projet vise à fournir des services d'information aux décideurs afin de leur permettre de comprendre les effets des changements climatiques. Mieux, ajoute-t-il, ses objectifs sont aussi d'améliorer les capacités des décideurs et des planificateurs africains à concevoir, mettre en œuvre et suivre les politiques nationales, régionales et continentales et à promouvoir la gestion durable des ressources naturelles par l'utilisation des données d'Observation de l'environnement et de ses informations dérivées.

Le projet viendra renforcer les acquis d'un projet de la Cedeao dénommé Mesa dans le cadre de la promotion d'une gestion plus durable des ressources naturelles, en améliorant le processus décisionnel par la fourniture d'informations supplémentaires pertinentes. Sa première phase s'étale sur trois ans. Mieux, le programme sera un apport sur tous les acquis sur les initiatives précédentes dans l'utilisation de l'information spatiale pour proposer des solutions globales à la gestion de l'environnement. Il vise, par ailleurs, une meilleure compréhension et l'atténuation des effets de la variabilité climatique et d'assurer la sécurité des populations. Le programme cherche aussi à favoriser des initiatives endogènes qui procurent des services environnementaux et sécuritaires.