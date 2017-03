Afrique: Le projet de Gazoduc atlantique et l'adhésion du Maroc à la CEDEAO au cœur d'un entretien entre Mohamed VI et Buhari

SM. Mohammed VI, qui s'est félicité de l'amélioration notable de l'état de santé du président Buhari, n'a pas manqué, indique la même source, de remercier le président du Nigeria pour son implication personnelle en vue du retour du Maroc à l'Union africaine et l'a assuré de sa volonté de faire de l'axe stratégique Rabat-Abuja un cadre de concertation et de coopération sur toutes les questions africaines.

Et le communiqué d'ajouter que le Roi du Maroc Mohamed VI a tenu à mettre le président Buhari au courant des derniers déplacements royaux en Afrique, ainsi que de la demande d'adhésion du Royaume du Maroc à la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et des contacts qu'il a entrepris à ce sujet avec les chefs d'Etat de la région.

Le projet de Gazoduc atlantique dont l'accord a été conclu, entre le Maroc et le Nigéria, en décembre dernier à Abuja et qui devrait acheminer le gaz du Nigeria au Maroc, puis en Europe en traversant plusieurs pays ouest-africains, a été au cœur d'une conversation téléphonique, hier mercredi, entre SM. le Roi Mohammed VI et le président Muhammadu Buhari.

