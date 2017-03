Cameroun: UDC - Réflexion sur le multiculturalisme

Le thème retenu est : « Multiculturalisme et multilinguisme inhérents au peuple camerounais : assises pérennes et éclairage permanent pour l'œuvre de construction et de l'affirmation de l'identité de la personnalité nationales ouvertes et composantes dynamiques de notre commune humanité ». Au cours de ces échanges, les principaux intervenants ont porté un éclairage fort sur les fondamentaux de la société nationale, à savoir la paix, l'unité, le dialogue, la diversité culturelle. Les débats ont également permis d'interpeller la conscience nationale sur le devoir de sauvegarde de l'héritage légué par les pères fondateurs, lors de la conférence de Foumban en juillet 1961. Nous y reviendrons dans l'une de nos prochaines éditions.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.