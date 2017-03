Cameroun: Mefou-et-Afamba - Le premier syndicat des communes créé

En soubassement, la réalisation des travaux importants et la résolution des problèmes sociaux d'intérêt commun, l'optimisation des interventions pour promouvoir la croissance et l'emploi au niveau local. De biens nobles objectifs et visions qui ont inspiré au préfet Emmanel Mariel Djickdent, des conseils avisés. « Vous devez éviter des conflits de leadership. Vous devez toujours travailler pour trouver le consensus, à travers des compromis. Car, si vous avez choisi de vous mettre ensemble, vous n'aurez pas toujours la même façon de voir les choses », a rappelé le préfet de la Mefou-et-Afamba. Le SYNCOMEFA est créé pour une durée de cinq ans.

Après plusieurs années de maturation, le SYNCOMEFA est donc né... de la volonté et de l'engagement des huit communes de la Mefou-et-Afamba. Une naissance qui trouve sa base légale dans la loi du 22 juillet 2004 sur la décentralisation, fixant les règles applicables aux communes. Elle qui reconnaît, en effet, les syndicats de communes comme la seule forme d'organisation intercommunale autorisée. Dès lors, le SYNCOMEFA, de l'avis de son premier président, est la matérialisation de la volonté de mutualiser les idées et moyens des maires, pour construire une solidarité intercommunale.

