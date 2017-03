Cameroun: Bello Bouba Maïgari - «Notre pays doit rester uni »

Monsieur le président national, l'actualité nationale est revenue au cœur des travaux du congrès de votre parti. Quelle est la réaction de l'UNDP à ce sujet ?

Nous avons dit, comme nos camarades de parti qui sont venus à notre congrès, que notre pays fait face aujourd'hui à des défis très importants. Le premier d'entre eux reste la menace sur sa sécurité que lui impose la secte terroriste Boko Haram. Mais, fort heureusement, avec la riposte organisée par le gouvernement sous la direction du président de la République, Boko Haram est bien sur le déclin. Nous avons soutenu nos forces de défense et de sécurité, les comités de vigilance. Nous allons continuer à soutenir notre gouvernement, parce que la défense de la patrie n'est pas une question partisane.

Ensuite le deuxième défi, c'est celui de tout faire pour le maintien de l'unité et de la cohésion nationales. Je fais là référence à une situation inédite qui s'est développée dans une partie de notre pays, la partie anglophone. Le gouvernement a mis en place des commissions ad hoc pour étudier les revendications qui lui sont présentées. Le président de la République a créé une commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Comme l'atmosphère de crise continue, nous avons souhaité que le dialogue soit la voie à adopter pour résoudre cette crise. Il faut que notre pays reste un, uni et fraternel. Et pour cela, il n'y a pas de meilleure voe que celle du dialogue. Le dialogue ce n'est pas quelque chose qu'on chronomètre, comme une course de vitesse. Il faut de la patience, de la disponibilité à écouter.

Quelles solutions préconisez-vous pour sortir de cette situation ?

Il faut que tout le monde participe et soit conscient. Ce qui est important, c'est le sort de notre pays dont il est question. Les fils et filles ont décidé de la réunification, il y a maintenant 55 ans. Ce pays doit rester celui dontc avaient rêvé nos pères fondateurs comme l'a rappelé le président de la République. Et pour cela, il faut que tous, nous aidons à ce que cette disponibilité au dialogue puisse permettre d'aboutir rapidement au retour de la sérénité, de la fraternité. Mais pour cela, nous avons dit que cette commission devrait tout mettre en œuvre pour réussir.

Mais, nous avons pensé que si un certain nombre de choses comme la décentralisation prévue dans notre constitution était mise en place, elle pouvait donner à chacune de nos régions la possibilité de s'organiser pour s'administrer, faire ses programmes de développement, développer l'usage de la langue et du biculturalisme. Cela aiderait beaucoup dans ce sens.

Comment vous préparez-vous pour les prochaines élections ?

Nous avons nos commissions lors du congrès qui ont débattu en détail de l'organisation du parti, mais également de ce qu'il faut faire pour obtenir les meilleurs résultats aux prochaines élections en 2018. Car, on ne prépare pas les élections à la veille de celles-ci.