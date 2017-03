Cameroun: Les Lionceaux dos au mur

« Nous avons recensé les erreurs commises lors de cette première rencontre mais ce match est derrière nous. Grâce au staff, nous nous sommes très bien préparés pour affronter le Soudan. Nous essaierons de sécuriser nos goals, de bien défendre. Nous sommes dans une compétition et la suite, c'est devant. Notre état d'esprit est au plus haut. Nous n'avons pas perdu le Fighting-Spirit, malgré la première défaite».

Pour son coach, s'il est l'un des meilleurs du collectif soudanais, toujours à l'affût et perspicace, « Hassan n'a pas montré plus de 60% de ses capacités contre le Sénégal ». Avec des coéquipiers habiles et véloces comme le défenseur Mohamed Mohaid Waheed Abdalla, l'avant-centre Khaled Osman Abdulmonem et Abakar Mugadam, Hassan a des personnes sur qui s'appuyer. Mais, le Cameroun, avec son attaquant Eric Ayuk Mbu, rêve grand. Le joueur de Philadelphia aux Etats-Unis espère être au top pour ses coéquipiers. Il a souvent inscrit des buts en matchs amicaux.

