Cameroun: Trophée CAN 2017 - Ngaoundéré a vibré

Le chef-lieu de la région de l'Adamaoua a accueilli hier la caravane conduite par le Minsep, Bidoung Mkpatt.

Que d'émotions et de sensations ! Dans son tour du Cameroun, le trophée de la CAN 2017 remportée le 5 février dernier à Libreville au Gabon par les Lions indomptables a fait une halte hier à Ngaoundéré, chef-lieu de la région de l'Adamaoua. Bidoung Mkpatt, chef de la délégation, a été accueilli par Kildadi Boukar Taguiéké, gouverneur de l'Adamaoua qu'assistaient certains préfets de la région. Le lamido de Ngaoundéré était aussi présent.

Quelques instants plus tard, Alioum Boukar, entraîneur des gardiens de but des Lions indomptables, est sorti du MA 60 de l'armée camerounaise qui venait de Garoua. Il était 9h55 mn. Le double vainqueur de la CAN en 2000 et 2002 a ensuite brandi le trophée qu'il a aussitôt remis au gouverneur. Dans la délégation, on a aperçu Alexandre Belinga, entraîneur adjoint, Alphonse Tchami, Team Manager, Vincent de Paul Atangana, Team Press et d'autres responsables.

Après un arrêt de quelques minutes à l'aéroport de Ngaoundéré où s'était massée une grande foule constituée d'élèves et de personnes de tous âges, le trophée pouvait entamer son tour de ville. Il a marqué un arrêt au Bois Mardock et à la cathédrale Notre Dame des Apôtres où venait de s'achever la messe du matin. Heureuse coïncidence, la boule d'or ramenée de Libreville par les Lions Indomptables est arrivée dans le chef-lieu de la région de l'Adamaoua, le jour du début de carême.

Le trophée s'est dirigé ensuite au quartier Haut Plateau, plus précisément à l'esplanade de la résidence Aladji Abbo où le célèbre homme d'affaires attendait la caravane. L'opérateur économique, grand passionné de football, a salué la bravoure des Lions indomptables. Les allocutions qui ont été prononcées à la cérémonie à la Place des fêtes, ont magnifié et exalté le patriotisme et la solidarité, le vivre-ensemble des Lions, symbole le plus parlant de l'unité nationale. La caravane a sillonné les principales rues de la ville sous un soleil de plomb.

Juchés sur des Jeep de l'armée camerounaise, Alioum Boukar, Alphonse Tchami, Alexandre Belinga, se relayaient à tour de rôle pour présenter le trophée à la foule. Un crochet a été fait à Dang à l'université de Ngaoundéré où l'accueil a été à la dimension de l'exploit. La halte la plus significative a été assurément celle de l'esplanade du stade Ndoumbé Oumar où une place a été spécialement dédiée aux Lions indomptables. Hamadou Dawa, délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Ngaoundéré, a déjà lancé les travaux de la construction de ce Monument. Le trophée quitte Ngaoundéré ce jour pour la région de l'Est.