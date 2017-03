Cameroun: Dja et Lobo VI - Le RDPC prêt pour les batailles futures

La délégation conduite par Louis Paul Motazé était à Bengbis il y a quelques jours pour remobiliser la base.

Après Meyomessi et Djoum les 5 et 6 novembre dernier, le chef de la délégation départementale permanente du Comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) pour le Dja et Lobo a poursuivi dimanche, 19 février dernier par Bengbis sa tournée de prise de contact et de remobilisation de la base. A la faveur d'un grand meeting organisé à l'occasion, Louis Paul Motazé a tenu à expliquer ce qu'est et ce que n'est pas la délégation permanente.

Au cours de cet échange avec la base, il a fait savoir que la délégation permanente «ne vient pas se substituer aux organes élus par les militants. C'est un travail d'encadrement, d'information et de proximité pour que les militants et les populations n'aient pas forcément besoin de saisir le Comité central pour les problèmes qu'ils auraient éventuellement. Mais savoir qu'il y a une équipe d'encadrement autour d'eux. Contrairement à ce que d'aucuns ont pensé ».

Le chef de la délégation départementale a également fait le point de la situation politique dans cette circonscription, de la discipline et des nouvelles orientations du parti, un an avant les grandes échéances électorales. Il ressort des différentes allocutions prononcées par les responsables politiques locaux que le RDPC est en pleine forme dans le Dja et Lobo VI et est d'ores et déjà mobilisé pour les batailles politiques à venir, malgré les miasmes qui sont tout simplement un signe de vitalité du parti.

Louis Paul Motazé et sa délégation ne sont pas venus à Bengbis les mains vides. Dans le cadre des travaux de construction de la permanence du parti, il a contribué à hauteur de 10 millions de F et remis 1 200 pagnes du parti aux militantes et militants. En sa qualité de ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire, il a également parlé de production et de transformation des produits agricoles à ses camarades et aux populations.