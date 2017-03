Mauritanie: Le Ministre de l'emploi et de la formation professionnelle appelle à l'adaptation de la formation aux besoins du marché du travail

Le Ministre de l'emploi et de la formation professionnelle et des NTCI, M. Dia Moctar Malal, a insisté mercredi, sur la nécessité d'adapter la formation professionnelle aux exigences du marché du travail et aux besoins économiques du pays.

Le ministre a donné ces directives, au cours d'une visite au centre d'appui et d'insertion, dans la moughataa de Dar Naim, appelant les bénéficiaires à davantage de labeur dans l'acquisition du savoir ainsi qu'à apprendre les métiers exercés par les étrangers, en raison de manque de professionnels nationaux.

" L'Etat a offert tous les moyens nécessaires pour développer la formation technique et professionnelle et pour insérer les jeunes dans la vie active, grâce au déploiement des centres de formation professionnelle à l'intérieur du pays et à la proximité de leurs services des citoyens ", a-t-il ajouté.

Le ministre a rappelé, par ailleurs, l'attention accordée par le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, à l'emploi et à la formation professionnelle, à travers la création de nombreuses opportunités d'emploi, le développement et la modernisation de la formation et la spécialisation de l'enseignement pour être compétitif au niveau régional et international.

Il a demandé enfin aux responsables des centres de formation de faire preuve de rectitude professionnelle et d'assurer avec abnégation leur devoir.

Le ministre était accompagné, au cours de cette visite, par des conseillers et des directeurs centraux du département, du wali de Nouakchott Nord, du Hakem de Dar Naim, des chefs des services administratifs et sécuritaires régionaux.