Ile Maurice: À Quatre-Bornes - Il défie la MSAW pour sauver un chien

En voulant jouer aux bons samaritains, il s'est attiré des ennuis. Divesh Gokool, président de l'association Angels of the Voiceless, qui œuvre en faveur des animaux, a volé les clés d'un véhicule de la Mauritius Society for Animal Welfare (MSAW) à Quatre-Bornes pour empêcher celui-ci d'emporter un chien qu'il pensait avait été enlevé. Une plainte a été logée contre lui au poste de police de la localité.

L'incident remonte à samedi dernier. Le véhicule de la MSAW passait par Palma quand des habitants ont fait appel à ses services. Ceux-ci ont attiré l'attention du ramasseur d'animaux sur un chien errant, qui a alors été embarqué pour le Dog Pound de Port-Louis. Divesh Gokool, qui était dans les parages à ce moment, n'a pas tardé à réagir. Il a stoppé le véhicule et s'est emparé des clés. Pour cause : il a cru que la MSAW avait enlevé le chien en question de la cour d'un habitant. La police de Quatre-Bornes a été mandée sur les lieux.

Après une consultation des images enregistrées par une caméra de surveillance appartenant à un habitant, il s'avère que le chien été ramassé sur le trottoir, et non dans la cour d'un individu. Si Divesh Gokool a donné des explications quant aux malentendus, le ramasseur d'animaux et le chauffeur ont quand même porté plainte à la police.

Sollicité par l'express, Divesh Gokool explique qu'il a agi de la sorte car les propriétaires de l'animal lui ont dit que les éléments de la MSAW sont entrés dans leur cour. «Je n'aurai pas dû agir de cette façon, mais ma réaction découle de ce que m'ont dit ces personnes-là. D'autant plus qu'il y avait des enfants qui réclamaient l'animal», dit-il. D'ajouter que les deux hommes de la MSAW se sont montrés agressifs à son égard. Ce que démentent ces derniers.