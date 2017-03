Ile Maurice: Secteur bancaire - AfrAsia lance un «Masala Loan»

Du nouveau chez AfrAsia Bank. Cette institution bancaire lance le premier Masala Loan, un fonds offshore d'une valeur de USD 14,9 millions, soit 1 milliard de roupies indiennes. Cette démarche du pôle bancaire du groupe IBL s'inscrit dans sa stratégie d'être continuellement à l'affût de moyens novateurs pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers

Ce prêt est structuré pour le compte de l'IL&FS Financial Services Ltd, une société financière non- bancaire qui fait partie du groupe Infrastructure Leasing and Financial Services Limited (IL&FS Group). D'une durée de vie de trois ans, ce Masala Loan a été déboursé par la banque AfrAsia conformément au cadre réglementaire des emprunts commerciaux extérieurs émis par la Reserve Bank of India.

À travers le prêt Masala, la banque AfrAsia offre une option auxiliaire à IL&FS Group pour emprunter des fonds en roupies indiennes et les mettre à la disposition d'autres compagnies indiennes sous forme de sous prêts à être investis dans divers secteurs. Ce produit novateur a le mérite, nous dit-on, de montrer l'engagement de la banque à faire bénéficier le groupe indien de son expertise des marchés asiatiques, tout en permettant à AfrAsia d'affiner sa connaissance des marchés financiers en Inde. La direction de préciser que la banque contribue à approfondir la relation entre l'Inde et Maurice.

D'ailleurs, le Chief Executive d'AfrAsia, Sanjiv Bhasin, estime que l'objectif de cette banque, implantée en 2007 avec des bureaux à Maurice et en Afrique du Sud, est de faire de Maurice un marché des capitaux à la fois robuste et rentable pour donner l'opportunité aux compagnies asiatiques de bénéficier d'un finance- ment par emprunt et des créances commerciales.

Plateforme unique

«Le centre financier international de Maurice a une grande réserve de devises étrangères. Cela permet aux entreprises indiennes d'avoir accès à des sources de financement alternatives, tout en bénéficiant des exemptions fiscales favorables. Nous étudions aussi la possibilité de collaborer avec d'autres juridictions comme le Sri Lanka, le Bangladesh, l'Indonésie et les Philippines où le taux de croissance du PIB est prometteur avec une perception de risques supérieure.»

À travers le cadre réglementaire des Emprunts commerciaux extérieurs, AfrAsia souhaite par ail- leurs offrir une plateforme unique aux entreprises indiennes, tout en combinant l'expertise dont elle dispose des marchés asiatiques et la possibilité de lever des fonds offshore en roupies indiennes. Cela, en permettant aux clients de bénéficier d'une minimisation des coûts et de l'élimination des risques liés au taux de change en élargissant leur portefeuille des prêts.

Quant à Ramesh C. Bawa, Chairman d'IL&FS Financial Services Limited, il s'est réjoui de cette collaboration avec AfrAsia pour le lancement du prêt Masala avec, à la clé, un renforcement de ce partenariat à l'avenir.

C'est quoi le prêt «Masala» ?

Le prêt «Masala» est une entente qui permet à une institution financière située à l'extérieur de l'Inde de consentir un prêt libellé en roupie indienne à un emprunteur en Inde. Les prêts «Masala» peuvent désormais être acceptés grâce aux changements lancés par la Reserve Bank of India au début de 2016.

Le but de ce financement historique est de répondre aux besoins de sociétés indiennes et de permettre aux institutions financières locales de faire plus facilement des affaires en Inde, tout en solidifiant le partenariat Maurice/Inde dans divers secteurs de l'aménagement d'infrastructures.