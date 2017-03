Ile Maurice: Commission Lam Shang Leen - Les communications issues des prisons retiennent l'attention

Troisième jour d'audition pour Paul Lam Shang Leen, le président de la commission d'enquête sur la drogue, et ses deux assesseurs, Ravind Domun et Sam Lauthan, en ce jeudi 2 mars. Les interrogations sont toujours axées sur les nombreux numéros de cellulaires faisant le lien entre le milieu carcéral et le monde extérieur pour faire avancer le trafic de drogue.

C'est Gino Miguel Létendrine, un maçon d'une vingtaine d'années, qui a d'abord été soumis au feu roulant des questions de l'ancien juge Paul Lam Shang Leen. Le jeune homme s'est attiré les foudres de la commission car deux cartes SIM ayant été enregistrées à son nom ont été retracées en prison, étant utilisées par des détenus, notamment Jessica Gentille, faisant partie de l'entourage de Colosso, récemment condamné à la prison dans l'affaire Denis Fine.

Questionné au sujet des cartes SIM, Gino Miguel Létendrie a déclaré que l'une s'était égarée et qu'il s'était fait voler l'autre en 2014. De plus, le jeune homme n'avait pas signalé ces deux évènements à la police, ce qui n'a pas manqué d'attiser l'intérêt de la commission à son sujet. Il a, pour sa défense, argué que le portable qu'il s'était fait voler ne valait pas grand-chose et qu'il n'avait donc pas entrepris de rapporter le cas à la police.

Les adresses qui prêtent à confusion

Autre fait marquant chez le maçon : en achetant les deux cartes SIM, il avait mentionné Ste-Croix comme lieu de résidence et Curepipe une autre fois. Or, il se trouve qu'il n'habite nul de ces deux endroits.

Ses explications au sujet de son adresse n'ont pas manqué de faire réagir les trois membres de la commission. En effet, après n'avoir pu fournir de raison quant aux adresses liées aux cartes SIM, Gino Miguel Létendrie a expliqué partager son temps entre Flic-en-Flac, La Gaulette et Baie-du-Tombeau.

Une gérante de boulangerie sans le sou

L'autre témoignage du jour était celui de Zehbeen Tafajoul. Ses proches se sont montrés hostiles à la présence de la presse, surtout des photographes, aux auditions, calmant finalement le jeu en disant que l'audition de la femme était due à un malentendu.

Cette habitante de Beau-Bassin a été appelée pour fournir des explications quant à sa situation financière qui intrigue la commission. Gérant une boulangerie à Beau-Bassin, la femme a prétendu, dans un premier temps, ne pas détenir de compte en banque. Relevés de compte à l'appui, Paul Lam Shang Leen a alors attesté d'un compte au nom de Zehbeen Tafajoul, ne détenant que la somme de Rs 403.

L'ancien juge lui a aussi fait remarquer qu'en contractant des emprunts auprès de la Bramer Bank, elle s'est inscrite comme étant tantôt self-employed, tantôt sans emploi, comme en 2010. La commission n'a toutefois pas souhaité lui poser plus de questions, lui demandant de soumettre les documents relatifs à sa situation financière d'abord. Elle sera rappelée pour témoigner quand le trio aura obtenu et étudié les relevés la concernant.