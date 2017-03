Ile Maurice: Hausse du prix des carburants - Les marchands de «roti» dans le viseur d'Ashit Gungah

«Mo koné ki diesel ek l'essence ine monté mé mo pa ti koné si nou met sa dan manzé... » Virulente sortie du ministre de l'Industrie et du Commerce contre les marchands de «roti» et «dholl puri». Ashit Gungah intervenait lors d'une journée portes ouvertes au Fashion and Design Institute, à Ebène, jeudi 2 mars.

Le ministre est d'avis que certains marchands profitent de la hausse du prix des carburants pour vendre leur nourriture à un coût plus élevé. Il dit ne pas comprendre ces agissements d'autant plus que le gaz ménager a connu une baisse. Ainsi, Ashit Gungah a annoncé que les officiers de la Consumer Protection Unit travailleront en collaboration avec le ministère pour prendre des sanctions. Une première réunion a déjà été organisée et le travail sur le terrain débutera incessamment. «Si ena abus de lapar bann entrepreneur, pa pou ena warning, mo pou fer cancel zot permi direk !», a-t-il fait ressortir.

En ce qui concerne la journée portes ouvertes, Ashit Gungah a encouragé les jeunes à s'orienter non pas seulement vers les professions traditionnelles mais de s'intéresser aussi à des métiers plus créatifs tels que la mécanique ou encore la charpenterie. Il a ajouté que le Fashion and Design Institute (FDI) est l'une des plateformes qui aident les jeunes à développer leur sens de créativité. «Le FDI est un bon choix pour ceux qui veulent se surpasser au niveau de la créativité et je leur souhaite beaucoup de succès», a-t-il déclaré.