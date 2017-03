Angola: Cunene - Le Service d'incendie intensifie la sensibilisation sur le risque de noyade

Ondjiva — Le Service de protection civile et incendie (SPCB), dans la province de Cunene, intensifie les campagnes de sensibilisation, dans le but d'alerter le public sur les dangers de noyade dans des puits d'eau.

Selon la note du SPCB dont l'Angop a reçu une copie mercredi, les actions de sensibilisation consiste au marquage des zones de dangers et à des rencontres avec la communauté locale pour informer sur les dangers de la baignade dans des puits.

La noyade dans cette saison des pluies a souvent lieu parce que les puits transbordent et les gens, par ignorance des endroits les plus profonds, et ne sachant pas nager, finissent par se noyer, d'où la nécessité des campagnes de sensibilisation permanentes.

Selon le document, les sept derniers jours, le SPCB à Cunene a enregistré seulement un incendie de petite proportion, qui a affecté un poteau électrique dans le district de Omutako, à Santa Clara.

Dans le cadre du travail prophylactique, l'effectif a effectué quatre visites d'inspection et enquête dans différents magasins à Ondjiva et Xangongo, qui a permis de concevoir 10 mesures de prévention et protection contre les risques d'incendie.