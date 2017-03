Angola: La stabilité politique assure la consolidation des Droits de l'Homme

Luanda — Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Rui Mangueira, a déclaré mardi, à Genève (Suisse), que "la construction de la paix, la lutte contre les causes du conflit, la consolidation de l'Etat démocratique de droit et la stabilité politique, économique et sociale étaient des facteurs qui assurent la consolidation des Droits de l'Homme dans le monde".

Le gouvernant angolais, qui intervenait sur le thème intitulé "Les Droits de l'Homme, la consolidation de la paix et la résolution des conflits", à la rencontre de haut niveau du Conseil des Droits de l'Homme, a dit "qu'il est essentiel d'investir dans le dialogue et dans la coopération internationale pour prévenir les conflits et consolider la paix dans le monde".

Selon lui, la promotion et protection des Droits de l'Homme sont fondamentales dans la politique intérieure et extérieure de l'Angola et qu'externe, ayant été appliquées diverses mesures de résolution pacifique des conflits, pour prévenir les violations des Droits de l'Homme, le renforcement de l'Unité et la réconciliation nationale.

Rui Mangueira a rappelé que "les trois décennies de guerre se font encore sentir dans certaines couches de la société angolaise, mais durant les 15 dernières années de paix, la stabilité politique et la consolidation du processus démocratique ont été les principales priorités du gouvernement".

Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme a dit que le succès dans la construction de la paix avait été possible grâce à un dialogue franc et à la politique d'union et de réconciliation nationale entre tous les intervenants.

"La politique de réconciliation nationale est passée par l'intégration dans le gouvernement, Parlement et dans les Forces Armées, pour maintenir l'unité nationale et la stabilité des institutions".